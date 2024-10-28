Прем'єр Норвегії анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн євро

Норвегія надасть Україні новий пакет допомоги вартістю 500 млн євро. Більше половини цієї суми планується направити на військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере на пресконференції з учасниками саміту Україна - Північна Європа.

За словами глави норвезького уряду, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідери країн Північної Європи ознайомились з чіткою оцінкою того, що відбувається на фронтах.

При цьому Стере уточнив, що його країна знає, скільки жінок та дітей гине в Україні через російські снаряди та ракети.

"Саме тому хочемо оголосити про новий пакет допомоги на 500 млн євро, з яких 350 направлять на військовий пакет. Ми працюватимемо з датськими колегами для реалізації такої ініціативи", - додав глава норвезького уряду.