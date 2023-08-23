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Премьер Молдовы прибыл в Киев и встретился со Шмыгалем: о чем говорили

Киев, Среда 23 августа 2023 12:55
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Премьер Молдовы прибыл в Киев и встретился со Шмыгалем: о чем говорили Фото: Дорин Речан и Денис Шмыгаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан прибыл в Украину с визитом. Он уже встретился с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.

Премьеры Украины и Молдовы договорились о развитии контроля на общей границе. Также стороны обсудили прогресс в развитии логистики в условиях блокирования Россией "зернового коридора" в Черном море.

"Быстрое решение относительно строительства моста через Днестр, развитие пунктов пропуска, железнодорожного сообщения - все это очень важно и решающее для нас", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, главы правительств согласовали сотрудничество стран по дальнейшей европейской интеграции.

"Благодарны поддержке с первых дней полномасштабной войны. Надеюсь, сегодняшний визит делегации Молдовы будет способствовать дальнейшему развитию наших двусторонних контактов и продуктивного диалога", - добавил украинский премьер.

Фото: Дорин Речан и Денис Шмыгаль провели встречу (facebook.com/dshmyhal)

Кто приехал в Украину в канун Дня Независимости

Напомним, сегодня, 23 августа, в Киеве состоится саммит Крымской платформы. Мероприятие пройдет в смешанном формате, чтобы привлечь еще больше международных участников.

Также на празднование 32-летия независимости Украины в Киев прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза. Это первый визит португальского лидера в Украину.

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Премьер-министр Молдова Визит в Украину Денис Шмыгаль
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