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Прем'єр Молдови прибув до Києва та зустрівся зі Шмигалем: про що говорили

Київ, Середа 23 серпня 2023 12:55
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Прем'єр Молдови прибув до Києва та зустрівся зі Шмигалем: про що говорили Фото: Дорін Речан та Денис Шмигаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан прибув до України з візитом. Він вже зустрівся з главою уряду України Денисом Шмигалем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шмигаля в Telegram.

Прем'єри України та Молдови домовилися про розвиток контролю на спільному кордоні. Також сторони обговорили прогрес у розвитку логістики в умовах блокування Росією "зернового коридору" в Чорному морі.

"Швидке рішення щодо будівництва мосту через Дністер, розвиток пунктів пропуску, залізничного сполучення - усе це є дуже важливим і вирішальним для нас", - зазначив Шмигаль.

Крім того, глави урядів погодили співпрацю країн щодо подальшої європейської інтеграції.

"Вдячні за підтримку з перших днів повномасштабної війни. Сподіваюсь, сьогоднішній візит делегації Молдови сприятиме подальшому розвитку наших двосторонніх контактів та продуктивного діалогу", - додав український прем'єр.

Фото: Дорін Речан та Денис Шмигаль провели зустріч (facebook.com/dshmyhal)

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Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Києві відбудеться саміт Кримської платформи. Захід пройде у змішаному форматі з метою залучити ще більше міжнародних учасників.

Також на святкування 32-ї річниці незалежності України до Києва прибули президент Литви Гітанас Науседа та президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза. Це перший візит португальського лідера до України.

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