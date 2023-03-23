Премьер-министры Польши и Японии договорились ввести новые санкции против РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кишида и его польский коллега Матеуш Моравецкий договорились совместно усилить поддержку Украины и ввести новые санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

"Принимая во внимание растущую нагрузку на Польшу из-за продолжительного вторжения РФ в Украину, Япония предложит свою помощь. Токи обычно оказывает помощь развивающимся странам, которой Польша больше не является, но японское правительство делает особое исключение", - заявил Кишида.

Он также подчеркнул, что для стран-единомышленников, таких как Япония и Польша, крайне важно оставаться едиными в своей поддержке Украины и в дальнейшем введении санкций против России.

По словам японского премьера, его страна заинтересована в установлении более тесных связей с региональными альянсами в Центральной и Восточной Европе, такими как Вышеградская группа, в которую входит Польша, Чешская Республика, Словакия и Венгрия, а также со странами, участвующими в экономической инициативе "Три моря".