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Прем'єр-міністри Польщі та Японії домовилися запровадити нові санкції проти РФ

Фото: прем'єр-міністри Польщі та Японії домовилися про нові санкції проти РФ (twitter.com/JPN_PMO)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида та його польський колега Матеуш Моравецький домовилися спільно посилити підтримку України та запровадити нові санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

"Зважаючи на навантаження на Польщу, що росте, через тривале вторгнення РФ в Україну, Японія запропонує свою допомогу. Струми зазвичай надає допомогу країнам, що розвиваються, якої Польща більше не є, але японський уряд робить особливий виняток", - заявив Кішида.

Він також наголосив, що для країн-однодумців, таких як Японія та Польща, вкрай важливо залишатися єдиними у своїй підтримці України та надалі введення санкцій проти Росії.

За словами японського прем'єра, його країна зацікавлена у встановленні тісніших зв'язків з регіональними альянсами в Центральній та Східній Європі, такими як Вишеградська група, до якої входять Польща, Чеська Республіка, Словаччина та Угорщина, а також з країнами, які беруть участь в економічній ініціативі "Три моря".

Нагадаємо, 21 березня глава уряду Японії Фуміо Кішида перебував з візитом в Україні. Він уже встиг побувати у Бучі та провів переговори з Володимиром Зеленським.

Також японський прем'єр-міністр заявив, що Токіо виділить 30 мільйонів доларів на закупівлю Україні нелетального озброєння.

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