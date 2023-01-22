Премьер-министр Японии собирается в Украину: оценит последствия войны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может посетить Киев в середине февраля, чтобы оценить последствия вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri .

Отмечается, что Кисида собирается посетить места, где прошли боевые действия, а также, по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступить с осуждением России.

В Yomiuri отмечают, что для Кисиды поездка в Киев необходима из-за того, что в 2023 году Япония председательствует в G7, и такой политический шаг должен стать демонстрацией вовлеченности японского правительства в поддержку Украины.

Тем не менее, по данным издания, японские власти пока сомневаются в безопасности подобного визита.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время посетит Украину.

Ранее посол Украины в Японии заявил, что страна может сыграть ключевую роль в формировании фонда послевоенного восстановления Украины.

В январе сообщалось, что Япония выделила Украине 95 миллионов долларов помощи.

Также премьер-министр Японии Фумио Кісіда и премьер Канады Джастин Трюдо договорились усилить сотрудничество для помощи Украине.

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