Премьер-министр Японии получил приглашение посетить Украину

Об этом заявил секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Япония поддерживает граждан Украины и предпринимает соответствующие шаги в качестве председателя группы стран "Большой семерки" в этом году", - заявил Мацуно.

Ранее мы писали, что на следующей неделе Кисида посетит страны-члены "Большой семерки", в том числе Францию, Италию, Британию, Канаду и США. Турне пройдет незадолго до майского саммита G7 в Хиросиме.

Также сообщалось, что Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

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