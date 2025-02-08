Премьер-министр Литвы сделал заявление об отключении стран Балтии от энергосети РФ

В суботу, 8 февраля, Литва, Латвия и Эстония окончательно отсоединились от российской энергосистемы. Этот шаг является важным к энергетической независимости.
Об этом заявил литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Более сильное, более устойчивое энергетическое будущее теперь в наших руках. Сегодня утром Литва вместе с Латвией и Эстонией сделала важный шаг к энергетической независимости, отключившись от контролируемой Россией электросети", - написал он.
Палуцкас добавил, что этот шаг стран Балтии укрепляет их энергетическую безопасность, углубляет интеграцию с Европой и обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение.
Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня страны Балтии планировали завершить отсоединение от российской энергосистемы, разорвав таким образом исторические связи с Москвой в сфере энергетики. В результате процесс пошел успешно.
За пару дней до отключения министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подчеркнул, что данный шаг лишит Россию возможности использовать энергоснабжение как инструмент геополитического влияния.
Этот же тезис сказала и глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, отметив, что Россия больше не может использовать энергетику в качестве инструмента шантажа.
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