Премьер-министр Литвы сделал заявление об отключении стран Балтии от энергосети РФ

Отключение Литвы, Латвии и Эстонии от энергосистемы РФ

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня страны Балтии планировали завершить отсоединение от российской энергосистемы, разорвав таким образом исторические связи с Москвой в сфере энергетики. В результате процесс пошел успешно.

За пару дней до отключения министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подчеркнул, что данный шаг лишит Россию возможности использовать энергоснабжение как инструмент геополитического влияния.

Этот же тезис сказала и глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, отметив, что Россия больше не может использовать энергетику в качестве инструмента шантажа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.