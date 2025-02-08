Прем'єр-міністр Литви зробив заяву про відключення країн Балтії від енергомережі РФ

Відключення Литви, Латвії та Естонії від енергосистеми РФ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні країни Балтії планували завершити від'єднання від російської енергосистеми, розірвавши таким чином історичні зв'язки з Москвою у сфері енергетики. У результаті процес пішов успішно.

За кілька днів до відключення міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас підкреслив, що цей крок позбавить Росію можливості використовувати енергопостачання як інструмент геополітичного впливу.

Цю саму тезу сказала і глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас, зазначивши, що Росія більше не може використовувати енергетику як інструмент шантажу.

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