Зеленский поздравил либерала Карни с победой на выборах в Канаде
Президент Владимир Зеленский поздравил Марка Карни с победой на досрочных парламентских выборах в Канаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.
"Поздравляем Марка Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде. Украина глубоко ценит наши тесные связи с Канадой и непоколебимую поддержку канадского народа", - написал Зеленский.
Он поблагодарил Канаду за принципиальное лидерство в поддержке Украины, за военную, финансовую и гуманитарную помощь. А также за введение санкций против России.
"Мы уверены, что наше партнерство будет только укрепляться в нашем общем стремлении к миру, справедливости и безопасности", - заявил Зеленский.
Досрочные парламентские выборы в Канаде
23 марта 2025 года, по запросу премьер-министра Марка Карни, генерал-губернатор Мэри Саймон объявила о роспуске парламента и назначила выборы на 28 апреля.
В понедельник канадцы голосовали за депутатов в Палату общин (нижнюю палату парламента). Премьер-министром станет лидер партии, которая получит наибольшее количество мест и сможет сформировать правительство самостоятельно или в коалиции.
Недавно Карни выразил намерение отложить переговоры Канады с США по таможенным тарифам, поскольку сначала необходимо избрать парламент, а затем реализовать ряд важных реформ, которые укрепят позиции страны в переговорах с Вашингтоном
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