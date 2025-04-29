Зеленский поздравил либерала Карни с победой на выборах в Канаде

Президент Владимир Зеленский поздравил Марка Карни с победой на досрочных парламентских выборах в Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.

"Поздравляем Марка Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде. Украина глубоко ценит наши тесные связи с Канадой и непоколебимую поддержку канадского народа", - написал Зеленский.

Он поблагодарил Канаду за принципиальное лидерство в поддержке Украины, за военную, финансовую и гуманитарную помощь. А также за введение санкций против России.

"Мы уверены, что наше партнерство будет только укрепляться в нашем общем стремлении к миру, справедливости и безопасности", - заявил Зеленский.