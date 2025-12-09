ua en ru
Не совпадение. Премьер Ирландии увидел след РФ в инциденте с самолетом Зеленского

Дублин, Вторник 09 декабря 2025 17:42
UA EN RU
Не совпадение. Премьер Ирландии увидел след РФ в инциденте с самолетом Зеленского Фото: первая леди Украины Елена Зеленская и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Инцидент с дронами в Дублине во время визита президента Украины Владимира Зеленского может быть связан с тем, что в ЕС активно обсуждают судьбу российских активов.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Мартин сказал, что вероятное преследование самолета Зеленского "вписывается в установленный шаблон подобных инцидентов с дестабилизацией, которые происходили в других европейских странах".

По словам премьера, недавно один из его коллег заявил, что несчастные случаи происходят на индивидуальной основе, но за отдельный период времени можно выявить закономерности. Именно это наблюдается в странах ЕС, где стали регулярными провокации с использованием беспилотников.

"Конечно, у нас есть очень серьезные темы на повестке дня. Как сказал Антониу (Антониу Кошта, председатель Евросовета - ред.), весь вопрос будущего финансирования Украины, использования замороженных активов, что является очень большой проблемой для России. И я не считаю, что происходящее - это просто совпадение, скажем так", - подчеркнул премьер Ирландии.

Инцидент с самолетом Зеленского

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Дублин.

Позже ирландские СМИ написали о том, что неизвестные дроны следовали по маршруту полета самолета украинского лидера, но визит нарушен не был.

После этого беспилотники кружили над одним из военных кораблей Ирландии, который вывели в Ирландское море.

Полиция Ирландии начала расследование инцидента после того, как к правоохранителям обратились силы обороны страны.

