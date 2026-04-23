Премьер Хорватии сделал неутешительный прогноз по вступлению Украины в ЕС

21:59 23.04.2026 Чт
Пленкович предупредил Украину о сложных вызовах на пути в ЕС
Премьер Хорватии сделал неутешительный прогноз по вступлению Украины в ЕС Фото: премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вступление Украины в Европейский союз до начала 2027 года маловероятно, учитывая сложность переговорного процесса и опыт других стран.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление перед Европейским советом.

Прогнозы относительно вступления в ЕС

Хорватский премьер отметил, что Загреб поддерживает евроинтеграцию Киева, однако считает заявленные сроки (январь 2027 года) нереалистичными.

Он напомнил, что даже для Хорватии переговоры длились шесть лет.

"Ни одно расширение не происходило настолько быстро, чтобы завершить его за семь месяцев. До сих пор не открыто ни одного кластера, а сейчас почти май. Полноценное членство за такой короткий срок маловероятно", - подчеркнул Пленкович.

Он добавил, что не хочет спекулировать конкретными датами, поскольку Хорватия во время своего пути в ЕС несколько раз переносила ожидаемые сроки вступления.

Финансовая помощь и расширение

Пленкович приветствовал решение Венгрии и Словакии снять препятствия для предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро.

Из этой суммы 60 млрд евро должны направить на оборону, а 30 млрд евро - на поддержку функционирования государства.

Также премьер выразил надежду на конструктивное сотрудничество с будущим главой венгерского правительства Петером Мадьяром по дальнейшему продвижению процесса расширения ЕС.

Гарантии безопасности

Отдельно глава хорватского правительства подчеркнул необходимость предоставления Украине мощных гарантий безопасности, которые должны выходить за пределы Евросоюза.

"Будущее мирное соглашение должно включать гарантии безопасности от мощных членов международного сообщества, учитывая негативный опыт Будапештского меморандума", - заявил он.

Дискуссии о формате вступления в ЕС

Напомним, недавно Германия и Франция предложили формат "облегченного" членства для Украины. Такой вариант предусматривает предоставление определенных "символических льгот" и положения о взаимной обороне, однако не дает Киеву права голоса в блоке.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига резко отверг возможность поэтапного членства, подчеркнув, что Украина быстро выполняет все требования для полноценной интеграции.

Вместе с тем вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка отметил, что ради ускорения процесса Киев готов временно отказаться от некоторых экономических льгот ЕС, чтобы избежать конфликтов с соседями.

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
