Качка рассказал, от чего Украина готова отказаться ради ускорения вступления в ЕС

Украина готова отложить доступ к некоторым льготам Европейского Союза, чтобы ускорить процесс вступления в блок.

Как сообщает РБК-Украина , об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил в интервью Bloomberg .

По его словам, Украина готова отложить возможность получать субсидии от Общей сельскохозяйственной политики ЕС на несколько лет, чтобы уменьшить беспокойство стран-членов.

"Такой подход возможен, но давайте обсудим способы его применения", - отметил Качка.

Украина уже имела конфликт с европейскими странами, в частности с Польшей, из-за ослабления блоком торговых ограничений на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Если бы Украина вступила в ЕС, она бы получила право на значительные льготы, что усложнит один из самых противоречивых вопросов во время бюджетных переговоров блока.

Поддержка фермеров ЕС

Программа оказывает финансовую поддержку фермерам ЕС и составляет значительную часть долгосрочного бюджета блока, часто влияя на ход переговоров о вступлении новых членов.

Сейчас Евросоюз ведет переговоры по поводу долгосрочных финансовых рамок, которые будут действовать с 2028 по 2034 год. Качка отметил, что Украина может присоединиться к Общей сельскохозяйственной политике в более позднем бюджетном цикле ЕС.

Он также подчеркнул, что Киев готов быстро выполнить требования ЕС и стремится подписать договор о вступлении уже в 2027 году, в зависимости от прогресса.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны сделают все для готовности к вступлению в Евросоюз до 2027 года. Киев призвал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.