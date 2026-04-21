Качка рассказал, от чего Украина готова отказаться ради ускорения вступления в ЕС
Украина готова отложить доступ к некоторым льготам Европейского Союза, чтобы ускорить процесс вступления в блок.
Как сообщает РБК-Украина, об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил в интервью Bloomberg.
По его словам, Украина готова отложить возможность получать субсидии от Общей сельскохозяйственной политики ЕС на несколько лет, чтобы уменьшить беспокойство стран-членов.
"Такой подход возможен, но давайте обсудим способы его применения", - отметил Качка.
Украина уже имела конфликт с европейскими странами, в частности с Польшей, из-за ослабления блоком торговых ограничений на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Если бы Украина вступила в ЕС, она бы получила право на значительные льготы, что усложнит один из самых противоречивых вопросов во время бюджетных переговоров блока.
Поддержка фермеров ЕС
Программа оказывает финансовую поддержку фермерам ЕС и составляет значительную часть долгосрочного бюджета блока, часто влияя на ход переговоров о вступлении новых членов.
Сейчас Евросоюз ведет переговоры по поводу долгосрочных финансовых рамок, которые будут действовать с 2028 по 2034 год. Качка отметил, что Украина может присоединиться к Общей сельскохозяйственной политике в более позднем бюджетном цикле ЕС.
Он также подчеркнул, что Киев готов быстро выполнить требования ЕС и стремится подписать договор о вступлении уже в 2027 году, в зависимости от прогресса.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны сделают все для готовности к вступлению в Евросоюз до 2027 года. Киев призвал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.
Недавно еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно. По ее словам, процесс членства зависит от достижения мира и проведения реформ.
В то же время правительства некоторых стран Евросоюза не поддерживают активное обсуждение и ускорение вступления новых членов, в частности Украины. Среди таких государств - Франция, Германия, Нидерланды и Италия.