Прем'єр Хорватії зробив невтішний прогноз щодо вступу України в ЄС

Вступ України до Європейського союзу до початку 2027 року є малоймовірним з огляду на складність переговорного процесу та досвід інших країн.

Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву перед Європейською радою.

Прогнози щодо вступу в ЄС

Хорватський прем'єр зазначив, що Загреб підтримує євроінтеграцію Києва, проте вважає заявлені терміни (січень 2027 року) нереалістичними.

Він нагадав, що навіть для Хорватії переговори тривали шість років.

"Жодне розширення не відбувалося настільки швидко, щоб завершити його за сім місяців. До цього часу не відкрито жодного кластера, а зараз майже травень. Повноцінне членство за такий короткий термін є малоймовірним", - наголосив Пленкович.

Він додав, що не хоче спекулювати конкретними датами, оскільки Хорватія під час свого шляху до ЄС кілька разів переносила очікувані терміни вступу.

Фінансова допомога та розширення

Пленкович привітав рішення Угорщини та Словаччини зняти перешкоди для надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

З цієї суми 60 млрд євро мають спрямувати на оборону, а 30 млрд євро - на підтримку функціонування держави.

Також прем'єр висловив сподівання на конструктивну співпрацю з майбутнім очільником угорського уряду Петером Мадяром щодо подальшого просування процесу розширення ЄС.

Гарантії безпеки

Окремо голова хорватського уряду підкреслив необхідність надання Україні потужних безпекових гарантій, які мають виходити за межі Євросоюзу.

"Майбутня мирна угода має включати гарантії безпеки від потужних членів міжнародної спільноти, враховуючи негативний досвід Будапештського меморандуму", - заявив він.