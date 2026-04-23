Прем'єр Хорватії зробив невтішний прогноз щодо вступу України в ЄС

21:59 23.04.2026 Чт
Пленкович попередив Україну про складні виклики на шляху до ЄС
Прем'єр Хорватії зробив невтішний прогноз щодо вступу України в ЄС

Вступ України до Європейського союзу до початку 2027 року є малоймовірним з огляду на складність переговорного процесу та досвід інших країн.

Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву перед Європейською радою.

Прогнози щодо вступу в ЄС

Хорватський прем'єр зазначив, що Загреб підтримує євроінтеграцію Києва, проте вважає заявлені терміни (січень 2027 року) нереалістичними.

Він нагадав, що навіть для Хорватії переговори тривали шість років.

"Жодне розширення не відбувалося настільки швидко, щоб завершити його за сім місяців. До цього часу не відкрито жодного кластера, а зараз майже травень. Повноцінне членство за такий короткий термін є малоймовірним", - наголосив Пленкович.

Він додав, що не хоче спекулювати конкретними датами, оскільки Хорватія під час свого шляху до ЄС кілька разів переносила очікувані терміни вступу.

Фінансова допомога та розширення

Пленкович привітав рішення Угорщини та Словаччини зняти перешкоди для надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

З цієї суми 60 млрд євро мають спрямувати на оборону, а 30 млрд євро - на підтримку функціонування держави.

Також прем'єр висловив сподівання на конструктивну співпрацю з майбутнім очільником угорського уряду Петером Мадяром щодо подальшого просування процесу розширення ЄС.

Гарантії безпеки

Окремо голова хорватського уряду підкреслив необхідність надання Україні потужних безпекових гарантій, які мають виходити за межі Євросоюзу.

"Майбутня мирна угода має включати гарантії безпеки від потужних членів міжнародної спільноти, враховуючи негативний досвід Будапештського меморандуму", - заявив він.

Дискусії про формат вступу до ЄС

Нагадаємо, нещодавно Німеччина та Франція запропонували формат "полегшеного" членства для України. Такий варіант передбачає надання певних "символічних пільг" та положення про взаємну оборону, проте не дає Києву права голосу в блоці.

Своєю чергою голова МЗС України Андрій Сибіга різко відкинув можливість поетапного членства, наголосивши, що Україна швидко виконує всі вимоги для повноцінної інтеграції.

Водночас віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що заради пришвидшення процесу Київ готовий тимчасово відмовитися від деяких економічних пільг ЄС, аби уникнути конфліктів із сусідами.

