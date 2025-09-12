Прем'єр Грузії вигадав "підготовку держперевороту" за участю СБУ
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що Служба безпеки України нібито бере участь у підготовці держперевороту в країні.
Як передає РБК-Україна, заяву Кобахідзе наводить "Грузия Online".
"Що стосується можливого зв'язку з тими внутрішньополітичними подіями, які розгортаються в країні, зокрема й з анонсованим "поваленням", ви бачите, що опозиція абсолютно в розпачі, вона ослаблена, і це головна причина. У такі моменти можлива будь-яка провокація", - сказав Кобахідзе, коментуючи нібито причетність СБУ до ввезення вибухівки в Грузію.
Він додав, що таке питання потребує особливої уваги.
За словами Кобахідзе, будь-який такий факт має бути повністю розслідуваний, і в Грузії "повинні встановити, кому знадобилося привносити в країну заворушення".
Чутки про вибухівку
Нагадаємо, 11 вересня грузинська Служба держбезпеки заявила, що затримала двох українців, які нібито хотіли провезти на грузинську територію 2,4 кг гексогену (вибухівки).
За версією грузинських силовиків, вантажівка Mercedes-Benz з українськими реєстраційними номерами прибула в Грузію з Туреччини, рухаючись за маршрутом з України через Румунію і Болгарію. Гексоген нібито виявили в прихованих і ретельно замаскованих відсіках.
Уже сьогодні, 12 вересня, у СДБ Грузії заявили, що вибухівку українцям нібито передала Служба безпеки України.
До слова, 5 лютого 2024 року Служба держбезпеки Грузії вже заявляла про схожий інцидент. Силовики стверджували, що вилучили вибухівку, яку везли з Одеси до Воронежа.