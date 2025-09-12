Прем'єр Грузії вигадав "підготовку держперевороту" за участю СБУ

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що Служба безпеки України нібито бере участь у підготовці держперевороту в країні.

"Що стосується можливого зв'язку з тими внутрішньополітичними подіями, які розгортаються в країні, зокрема й з анонсованим "поваленням", ви бачите, що опозиція абсолютно в розпачі, вона ослаблена, і це головна причина. У такі моменти можлива будь-яка провокація", - сказав Кобахідзе, коментуючи нібито причетність СБУ до ввезення вибухівки в Грузію.

Він додав, що таке питання потребує особливої уваги.

За словами Кобахідзе, будь-який такий факт має бути повністю розслідуваний, і в Грузії "повинні встановити, кому знадобилося привносити в країну заворушення".