Премьер Гренландии о посягательствах Трампа: военный конфликт исключать нельзя

Военный конфликт между Гренландией и США маловероятен, но такой сценарий нельзя исключать. Жители острова должны быть готовы.
Об этом заявил премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Маловероятно, что будет военный конфликт, но его нельзя полностью исключать", - отметил Нильсен.
Он добавил, что правительство Гренландии сформирует рабочую группу с участием представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к возможным сбоям в повседневной жизни.
По его словам, также идет работа над тем, чтобы донести населению новые рекомендации, включая совет иметь дома запас продуктов питания минимум на пять дней.
"Гренландия находится под сильным давлением, и мы должны быть готовы ко всем сценариям", - сказал министр финансов Гренландии и бывший глава правительства Муте Б. Эгеде.
Bloomberg напоминает, что в рамках укрепления безопасности территории Дания и еще семь стран НАТО на прошлой неделе направили на остров несколько офицеров в рамках операции Arctic Endurance. Объединенное арктическое командование Дании теперь расширит военные учения, которые могут проводиться круглый год.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении купить Гренландию. По словам американского лидера, для Америки это якобы вопрос нацбезопасности.
14 января в СМИ появились слухи о том, что госсекретарю США Марко Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии.
Также американский лидер на днях ввел тарифы против ряда стран Европы. По его словам, такие ограничения будут действовать, пока Европа не согласится продать Гренландию.
При этом недавно Трамп отказался комментировать возможность применения силы для того, чтобы присоединить Гренландию к США.
Детальнее о том, как Трамп шантажирует Европу, - в материале РБК-Украина.