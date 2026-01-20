Прем'єр Гренландії про зазіхання Трампа: військовий конфлікт виключати не можна

Військовий конфлікт між Гренландією і США малоймовірний, але такий сценарій не можна виключати. Жителі острова мають бути готові.
Про це заявив прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Малоймовірно, що буде військовий конфлікт, але його не можна повністю виключати", - зазначив Нільсен.
Він додав, що уряд Гренландії сформує робочу групу за участю представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до можливих збоїв у повсякденному житті.
За його словами, також триває робота над тим, щоб донести населенню нові рекомендації, включно з порадою мати вдома запас продуктів харчування щонайменше на п'ять днів.
"Гренландія перебуває під сильним тиском, і ми маємо бути готовими до всіх сценаріїв", - сказав міністр фінансів Гренландії та колишній глава уряду Муте Б. Егеде.
Bloomberg нагадує, що в рамках зміцнення безпеки території Данія і ще сім країн НАТО минулого тижня направили на острів кілька офіцерів у рамках операції Arctic Endurance. Об'єднане арктичне командування Данії тепер розширить військові навчання, які можуть проводитися цілий рік.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір купити Гренландію. За словами американського лідера, для Америки це нібито питання нацбезпеки.
14 січня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що держсекретареві США Марко Рубіо доручили підготувати пропозицію про купівлю Гренландії.
Також американський лідер днями ввів тарифи проти низки країн Європи. За його словами, такі обмеження діятимуть, поки Європа не погодиться продати Гренландію.
При цьому нещодавно Трамп відмовився коментувати можливість застосування сили для того, щоб приєднати Гренландію до США.
