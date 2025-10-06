RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Премьер Франции сформировал новое правительство: кто в него войдет

Фото: премьер-министр Франции Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню передал президенту Эммануэлю Макрону список кандидатур в состав нового правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Всего в перечне 18 человек. Из них на своих должностях остаются 12 министров.

Из предыдущего правительства Франсуа Байру, в дальнейшем будут работать Элизабет Борн (образование), Брюно Ритайо (внутренние дела), Жеральд Дарманен (юстиция) и Рашида Дати (культура). Также свое кресло сохранит министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Среди новых назначений - Брюно Ле Мэр, который ранее возглавлял Министерство экономики. Он сменит самого Лекорню, став министром вооруженных сил и ветеранов.

Должность министра экономики и финансов получит Ролан Лескюр, министром по делам территорий назначен Эрик Верта, а министром по делам связей с парламентом - Матье Лефевра.

В целом, в состав правительства Себастьяна Лекорню войдет 25 министров. Окончательный состав планируют обнародовать в начале следующей недели.

В понедельник Эммануэль Макрон проведет первое заседание Совета министров с новым составом кабинета. А уже во вторник, 7 октября, Лекорню выступит в Национальной ассамблее с программной речью, где обозначит политические приоритеты правительства.

Премьер заявил, что главной целью его команды будет консолидация французского общества и поиск компромиссов с парламентской оппозицией.

Среди первоочередных задач - принятие государственного бюджета до конца года.

 

Смена правительства Франции

Напомним, 8 сентября Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции объявило вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру. Соответствующее решение поддержали 194 депутата из 364.

На следующий день, 9 сентября, президент Макрон назначил новым премьером страны Себастьяна Лекорню, который в предыдущем правительстве он занимал должность министра обороны.

Позже Лекорню занялся поиском способов спасения госбюджета Франции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЭммануэль Макрон