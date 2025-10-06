UA

Прем'єр Франції сформував новий уряд: хто до нього увійде

Фото: прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню передав президенту Еммануелю Макрону список кандидатур до складу нового уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Загалом у переліку 18 осіб. З них на своїх посадах залишаються 12 міністрів.

З попереднього уряду Франсуа Байру, надалі працюватимуть Елізабет Борн (освіта), Брюно Рітайо (внутрішні справи), Жеральд Дарманен (юстиція) та Рашида Даті (культура). Також своє крісло збереже міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Серед нових призначень - Брюно Ле Мер, який раніше очолював Міністерство економіки. Він змінить самого Лекорню, ставши міністром збройних сил і ветеранів.

Посаду міністра економіки та фінансів отримає Ролан Лескюр, міністром у справах територій призначено Еріка Верта, а міністром у справах зв'язків з парламентом - Матьє Лефевра.

Загалом, до складу уряду Себастьяна Лекорню увійде 25 міністрів. Остаточний склад планують оприлюднити на початку наступного тижня.

У понеділок Еммануель Макрон проведе перше засідання Ради міністрів із новим складом кабінету. А вже у вівторок, 7 жовтня, Лекорню виступить у Національній асамблеї з програмною промовою, де окреслить політичні пріоритети уряду.

Прем’єр заявив, що головною метою його команди буде консолідація французького суспільства та пошук компромісів із парламентською опозицією.

Серед першочергових завдань - ухвалення державного бюджету до кінця року.

Зміна уряду Франції

Нагадаємо, 8 вересня Національні збори (нижня палата парламенту) Франції оголосила вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру. Відповідне рішення підтримали 194 депутати з 364.

Наступного дня, 9 вересня, президент Макрон призначив новим прем'єром країни Себастьяна Лекорню, який у попередньому уряді він обіймав посаду міністра оборони.

Пізніше Лекорню зайнявся пошуком способів порятунку державного бюджету.

