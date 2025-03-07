Премьер Эстонии спросил ЕС о готовности помогать Украине: в ответ - тишина, - Politico

По данным анонимного источника издания, Михал поднял вопрос о том, сможет ли ЕС заменить или как-то компенсировать прекращение военной помощи и разведки со стороны США во время закрытых обсуждений.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, который непосредственно был знаком с этими обсуждениями, премьер спросил, сможет ли Европа справиться самостоятельно.

Однако в ответ была тишина.

Издание отмечает, что страны ЕС вместе обязались предоставить Украине больше финансовой и военной поддержки, чем США, начиная с полномасштабного вторжения России три года назад.

Эта поддержка будет продолжать поступать в ближайшие месяцы, при этом на 2025 год предусмотрено около 30 миллиардов евро финансовой помощи через кредиты, обеспеченные замороженными активами России.