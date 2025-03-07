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Премьер Эстонии спросил ЕС о готовности помогать Украине: в ответ - тишина, - Politico

Фото: премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер Эстонии Кристен Михал поднял вопрос о готовности ЕС помочь Украине. В ответ прозвучало гробовое молчание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным анонимного источника издания, Михал поднял вопрос о том, сможет ли ЕС заменить или как-то компенсировать прекращение военной помощи и разведки со стороны США во время закрытых обсуждений.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, который непосредственно был знаком с этими обсуждениями, премьер спросил, сможет ли Европа справиться самостоятельно.

Однако в ответ была тишина.

Издание отмечает, что страны ЕС вместе обязались предоставить Украине больше финансовой и военной поддержки, чем США, начиная с полномасштабного вторжения России три года назад.

Эта поддержка будет продолжать поступать в ближайшие месяцы, при этом на 2025 год предусмотрено около 30 миллиардов евро финансовой помощи через кредиты, обеспеченные замороженными активами России.

Заметим, что на днях руководители стран Балтии обсудили с украинским президентом Владимиром Зеленским мир в Украине. Среди них был и премьер Михал.

Напомним также, что в эти выходные премьер-министр Великобритании Кир Стармер организовал саммит по Украине. Встреча европейских лидеров была призвана продемонстрировать общую и твердую поддержку Украины.

Но позже СМИ написали о том, что страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине. Латвия, Литва и Эстония были исключены.

Кроме того, в четверг, 6 марта европейские лидеры снова встретились, однако уже в Брюсселе. Был созван специальный саммит лидеров стран ЕС. Заседание предназначалось европейской обороне и Украине, в нем также принял участие и Зеленский.

По словам Зеленского, Украина и Европа встретились для подготовки плана для устойчивого мира.

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