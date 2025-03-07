Прем'єр Естонії запитав ЄС про готовність допомагати Україні, у відповідь - тиша, - Politico

За даними анонімного джерела видання, Міхал порушив питання щодо того, чи зможе ЄС замінити або якось компенсувати припинення військової допомоги та розвідки з боку США під час закритих обговорень.

За словами високопосадовця ЄС, який безпосередньо був обізнаний з цими обговореннями, прем'єр запитав, чи зможе Європа впоратися самостійно.

Однак у відповідь була тиша.

Видання зауважує, що країни ЄС разом зобов'язалися надати Україні більше фінансової та військової підтримки, ніж США, починаючи з повномасштабного вторгнення Росії три роки тому.

Ця підтримка продовжуватиме надходити в найближчі місяці, при цьому на 2025 рік передбачено близько 30 мільярдів євро фінансової допомоги через кредити, забезпечені замороженими активами Росії.