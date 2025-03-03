ua en ru
Пн, 03 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Руководители стран Балтии обсудили с Зеленским мир в Украине

Понедельник 03 марта 2025 19:57
UA EN RU
Руководители стран Балтии обсудили с Зеленским мир в Украине Фото: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кристен Михал провели видео-разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсуждали мир в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter.

Ринкевичс, Науседа и Михал обсудили по видеосвязи с Зеленским достижение мира в Украине, трансатлантические отношения и европейскую интеграцию.

"Хорошая онлайн-дискуссия с президентом Владимиром Зеленским, президентом Гитанасом Науседой и премьер-министром Кристеном Михалом о дальнейших шагах для достижения справедливого и прочного мира в Украине, важных для работы над европейской интеграцией и сохранением трансатлантической связи", - написал Ринкевичс.

Саммит по Украине в Лондоне

Стоит напомнить, что в эти выходные премьер-министр Британии Кир Стармер организовал саммит по Украине. Встреча европейских лидеров призвана продемонстрировать общую и твердую поддержку Украины.

Но позже СМИ написали о том, что страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине. Латвия, Литва и Эстония были исключены.

В то же время министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что неприглашение стран Балтии на встречу лидеров государств в Лондоне на выходных было ошибкой. Однако для Литвы самое важное - это уверенность, что этого удастся избежать в будущем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
В Великобритании заявили, что вариантов прекращения огня в Украине есть несколько
В Великобритании заявили, что вариантов прекращения огня в Украине есть несколько
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины