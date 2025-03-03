Руководители стран Балтии обсудили с Зеленским мир в Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кристен Михал провели видео-разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсуждали мир в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter.

Ринкевичс, Науседа и Михал обсудили по видеосвязи с Зеленским достижение мира в Украине, трансатлантические отношения и европейскую интеграцию.

"Хорошая онлайн-дискуссия с президентом Владимиром Зеленским, президентом Гитанасом Науседой и премьер-министром Кристеном Михалом о дальнейших шагах для достижения справедливого и прочного мира в Украине, важных для работы над европейской интеграцией и сохранением трансатлантической связи", - написал Ринкевичс.

Саммит по Украине в Лондоне

Стоит напомнить, что в эти выходные премьер-министр Британии Кир Стармер организовал саммит по Украине. Встреча европейских лидеров призвана продемонстрировать общую и твердую поддержку Украины.

Но позже СМИ написали о том, что страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине. Латвия, Литва и Эстония были исключены.

В то же время министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что неприглашение стран Балтии на встречу лидеров государств в Лондоне на выходных было ошибкой. Однако для Литвы самое важное - это уверенность, что этого удастся избежать в будущем.