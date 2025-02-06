Премьер Чехии о предложении Трампа по Газе: не все заявления нужно воспринимать буквально

Предложение президента США Дональда Трампа о контроле его страны над Сектором Газа будет очень трудно реализовать. Поэтому не все заявления американского лидера нужно воспринимать буквально.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

Фиала на пресс-конференции прокомментировал новое предложение Трампа по Сектору Газа.

"Я думаю, что не все шаги или заявления президента США Трампа, к которым мы, конечно, должны относиться серьезно, но не должны воспринимать их буквально, не все эти шаги осуществимы. И я думаю, что это шаг, который будет очень трудно реализовать, как и, например, некоторые заявления, касающиеся Гренландии", - отметил он.

При этом, по словам премьера, США должны сыграть ключевую роль в урегулировании и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе.

Фиала подчеркнул, что ключом к решению проблем на Ближнем Востоке является ослабление Ирана. Также необходимо рассмотреть ирано-российское сотрудничество.