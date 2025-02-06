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Премьер Чехии о предложении Трампа по Газе: не все заявления нужно воспринимать буквально

Прага, Четверг 06 февраля 2025 17:06
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Премьер Чехии о предложении Трампа по Газе: не все заявления нужно воспринимать буквально Фото: Петр Фиала, премьер Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Предложение президента США Дональда Трампа о контроле его страны над Сектором Газа будет очень трудно реализовать. Поэтому не все заявления американского лидера нужно воспринимать буквально.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Фиала на пресс-конференции прокомментировал новое предложение Трампа по Сектору Газа.

"Я думаю, что не все шаги или заявления президента США Трампа, к которым мы, конечно, должны относиться серьезно, но не должны воспринимать их буквально, не все эти шаги осуществимы. И я думаю, что это шаг, который будет очень трудно реализовать, как и, например, некоторые заявления, касающиеся Гренландии", - отметил он.

При этом, по словам премьера, США должны сыграть ключевую роль в урегулировании и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе.

Фиала подчеркнул, что ключом к решению проблем на Ближнем Востоке является ослабление Ирана. Также необходимо рассмотреть ирано-российское сотрудничество.

Что сказал Трамп

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предложил, чтобы США взяли под контроль Сектор Газа и развивать анклав.

Позже он уточнил, что США могли бы начать в Секторе Газа один из крупнейших и наиболее впечатляющих проектов.

Более детально о том, что означает такое заявление Трампа, - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Чехия Дональд Трамп Сектор Газа
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