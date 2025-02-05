"Тактика носорога". Эксперты объяснили, что означают заявления Трампа по Сектору Газа

В вопросе Сектора Газа президент США Дональд Тамп использует так называемую "тактику носорога". Он уже опробовал ее в своих заявлениях по Канаде, Мексике, Колумбии и Манаме.

Об этом говорится в материале РБК-Украина План или катастрофа? Зачем Трампу контроль США над Газой и поддержит ли идею Ближний Восток .

Если раньше доминирующим был принцип "двух государств", то Трамп подходит к решению ближневосточной проблемы по-другому. Разрушенный анклав не пригоден для жизни, нужно переместить людей, а, чтобы что-то построить, здесь не должно быть ХАМАС, и США берут это под свой контроль, объясняет главный редактор "Лучшего Радио" (Израиль) Цви Зильбер.

"Арабский мир шокирован. Кто-то в стадии отрицания, кто-то - гнева, но потом наступит стадия торга, в которой Трамп чувствует себя свободно. Когда начнется торг, возможно, будут какие-то изменения. Потому что нельзя продолжать думать, что 1,8 млн человек будут жить в мире с Израилем, если будет провозглашено нежизнеспособное государство. В конце концов эти люди являются заложником ХАМАС с очень развитым Стокгольмским синдромом", - рассказал он в комментарии YouTube-проекту РБК-Украина.

По логике нового президента США, Израиль должен стать интегральной частью Ближнего Востока, получить признание соседей, что приведет к миру и решению проблем с терроризмом.

"Мы в Израиле восприняли это с воодушевлением. Мы понимаем, что, скорее всего, это высокая ставка для дальнейшего торга и реальные результаты могут быть меньше. Но Америка выходит из той "коробочки", из-за которой мы уже 35 лет бьемся головой об стенку с идеей о двух государствах", - отметил он.

Возможность переселения Газы собеседник называет вполне реальной, если это будет проходить в организованном порядке, для беженцев подготовят жилье, часть расходов возьмут США, а переселенцев также примут Канада, Австралия и другие страны Запада и Востока. "Сирия опустела практически, сейчас начнется процесс восстановления. Когда еще не придумали слова "Палестина", они называли этот регион Южной Сирией. В конце концов, можно переселить их в Сирию, была бы политическая воля", - сказал Зильбер.

По его словам, международное право - это последнее, что интересует Трампа. И если американцы решат превратить Газу в "Ближневосточную Ривьеру", вряд ли наткнется на широкое осуждение.

"Да, поднимут страшный вой, потому что после отрицания приходит гнев. Но потом приходит стадия торга, посмотрим, как он сумеет договорятся. Пострадают ли принципы (международного права, - ред.)? Да, но в результате выиграют и израильтяне, и палестинцы. Я думаю, это будет win-win ситуация", - полагает он.

Что касается сроков восстановления Газы, то рано смотреть на перспективу в горизонте 10-15 лет. Главное - запустить процессы. Впереди еще четыре года каденции Трампа, и если при нем Израиль сможет подписать "Соглашения Авраама" с Саудовской Аравией и другими странами Ближнего Востока, возможно, полного переселения Газы не потребуется, - добавил Зильбер.

Украинский политтехнолог Тарас Загородний называет предложение арабским странам забрать людей из Сектора Газа попыткой Трампа раз и навсегда закрыть вопрос ХАМАС, палестинского народа, положить конец противостоянию и радикально установить мир на Ближнем Востоке.

"Он еще раз подтвердил, что застройщики по всему миру плюс-минус одинаковые: у них "сердце кровью обливается", когда видят незастроенное побережье. Он застроит все отелями и даст экономике нормально работать... Было непонятно, чего он так "дрессировал" Канаду, Мексику, Колумбию и Манаму. Теперь понятно, что это тактика носорога. Когда на тебя бежит носорог, это не его, а твоя проблема. Трамп возвращает США в состояние холодной войны, когда они периодически воевали, чтобы свободный мир чувствовал себя в безопасности", - рассказал он.

Тактика носорога проявляется и в другом направлении. Накануне Трамп заявил о переходе к максимальному давлению на Иран. Цель - помешать ему обзавестись ядерным оружием и свести к нулю иранский экспорт нефти через наложение санкций на покупателей.

По мнению Зильбера, таким образом может отрабатываться и полезный для Украины механизм. Например, его можно будет применить к России, чтобы заставить ее прекратить военную агрессию и сесть за стол переговоров.