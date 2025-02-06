Израиль мог бы передать США Сектор Газа, чтобы реализовать "впечатляющий проект", - Трамп

Израиль, после окончательного завершения боевых действий, мог бы передать Сектор Газа Соединенным Штатам Америки (США) для реализации "одного из самых впечатляющих проектов на Земле".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.