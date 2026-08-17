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Премьер Британии переписывался с фейковой "главой администрации Трампа", - Politico

15:44 17.08.2026 Пн
2 мин
Лидер Британии считал, что общается с настоящей Сьюзи Уайлз
aimg Елена Бджола
Премьер Британии переписывался с фейковой "главой администрации Трампа", - Politico Фото: премьер-министр Великой Британии Энди Бернем (Getty Images)
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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем обменялся несколькими сообщениями с "Сьюзи Уайлз". На Даунинг-стрите говорят, что это неважно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Бернем писал псевдоВайлз

Бернем ответил на сообщение от лица, выдававшего себя за одну из ближайших советниц президента США Дональда Трампа, сообщили изданию четыре чиновника.

По их словам, новый премьер Британии общался с лицом, выдававшим себя за руководительницу администрации Белого дома Сьюзи Уайлз. Затем он заподозрил, что контакт был фейковым.

На Даунинг-стрит ответили, что не комментируют вопросы национальной безопасности.

Одно из лиц, знакомое с этими переписками, сказало, что эти сообщения "не имеют значения".

Что обсуждалось во время переписки с Бернемом и когда были отправлены сообщения - неясно. Фейковый контакт держится в тщательном секрете.

Взлом телефона Уайлз

Посольство Британии в Вашингтоне подняло этот вопрос в Белом доме, сообщили двое чиновнико

В правительстве Британии высказывали опасения, что телефон Уайлз снова сломали.

Чиновник Белого дома заявил, что этот инцидент не имеет ничего общего со взломом устройств руководителя аппарата.

В 2025 году Белый дом и ФБР начали расследование. Сенаторы, губернаторы и руководители американских предприятий получили текстовые сообщения и телефонные звонки от якобы Сьюзи Уайлз.

Сама чиновница сообщила коллегам, что контакты ее мобильного телефона были взломаны.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем ушел в отпуск лишь через две недели после вступления в должность. Его политические оппоненты не скрывают своего негодования.

Также сообщалось, что 27 июля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию встретился с новым премьером страны Энди Бернемом.

Кроме того, 20 июля Энди Бернем, на днях возглавивший Лейбористскую партию, официально стал новым премьером Британии вместо Кира Стармера.

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