Зеленский встретился с Бернемом и договорился о новых технологиях для защиты дронов

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Британию встретился с новым премьером страны Энди Бернемом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, он встретился с Бернемом на военно-морской базе Портсмут на борту авианосца королевских ВМС HMS Queen Elizabeth.

Президент обратил внимание, что визит украинской команды в Британию стал первым с момента, когда Энди Бернем вступил в должность премьера. Бернем заверил, что поддержка Украины является неизменной.

Во время встречи лидеры обсудили защиту Украины. По словам Зеленского, отдельной темой обсуждений стало развитие совместного оборонного производства.

"Благодарен Британии за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Точно будет полезно на поле боя. Вместе можем сделать еще больше в сфере дронов и других технологий", - подчеркнул президент.

Стоит заметить, что британские СМИ анонсировали визит Зеленского в Британию еще сегодня утром.

Отставка Стармера

Напомним, Кир Стармер еще 22 июня объявил об отставке с должности премьера Британии.