Прем'єр Британії листувався з фейковою "очільницею адміністрації Трампа", - Politico
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем обмінявся кількома повідомленнями з "Сьюзі Вайлз". На Даунінг-стріт кажуть, що це неважливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Бернем писав псевдоВайлз
Бернем відповів на повідомлення від особи, яка видавала себе за одну з найближчих радниць президента США Дональда Трампа, повідомили виданню чотири чиновники.
За їхніми словами, новий прем'єр Британії спілкувався з особою, яка видавала себе за керівницю адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз. Потім він запідозрив, що контакт був фейковим.
На Даунінг-стріт відповіли, що не коментують питань національної безпеки.
Одна з осіб, знайома з цими переписками, сказала, що ці повідомлення "не мають значення".
Що обговорювалося під час переписки з Бернемом і коли були надіслані повідомлення - незрозуміло. Помилковий контакт тримається в ретельному секреті.
Злам телефону Вайлз
Посольство Британії у Вашингтоні порушило це питання в Білому домі, повідомили двоє чиновників.
В уряді Британії висловлювали побоювання, що телефон Вайлз знову зламали.
Посадовець Білого дому заявив, що цей інцидент не має нічого спільного зі зламом пристроїв керівника апарату.
У 2025 році Білий дім і ФБР розпочали розслідування. Сенатори, губернатори та керівники американських підприємств отримали текстові повідомлення та телефонні дзвінки від нібито Сьюзі Вайлз.
Сама чиновниця повідомила колегам, що контакти її мобільного телефону були зламані.
Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем пішов у відпустку лише через два тижні після вступу на посаду. Його політичні опоненти не приховують свого обурення.
Також повідомлялося, що 27 липня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Британії зустрівся із новим прем'єром країни Енді Бернемом.
Крім того, 20 липня Енді Бернем, який днями очолив Лейбористську партію, офіційно став новим прем'єром Британії замість Кіра Стармера.