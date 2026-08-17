Прем'єр Британії листувався з фейковою "очільницею адміністрації Трампа", - Politico

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем обмінявся кількома повідомленнями з "Сьюзі Вайлз". На Даунінг-стріт кажуть, що це неважливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Бернем писав псевдоВайлз

Бернем відповів на повідомлення від особи, яка видавала себе за одну з найближчих радниць президента США Дональда Трампа, повідомили виданню чотири чиновники.

За їхніми словами, новий прем'єр Британії спілкувався з особою, яка видавала себе за керівницю адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз. Потім він запідозрив, що контакт був фейковим.

На Даунінг-стріт відповіли, що не коментують питань національної безпеки.

Одна з осіб, знайома з цими переписками, сказала, що ці повідомлення "не мають значення".

Що обговорювалося під час переписки з Бернемом і коли були надіслані повідомлення - незрозуміло. Помилковий контакт тримається в ретельному секреті.

Злам телефону Вайлз

Посольство Британії у Вашингтоні порушило це питання в Білому домі, повідомили двоє чиновників.

В уряді Британії висловлювали побоювання, що телефон Вайлз знову зламали.

Посадовець Білого дому заявив, що цей інцидент не має нічого спільного зі зламом пристроїв керівника апарату.

У 2025 році Білий дім і ФБР розпочали розслідування. Сенатори, губернатори та керівники американських підприємств отримали текстові повідомлення та телефонні дзвінки від нібито Сьюзі Вайлз.

Сама чиновниця повідомила колегам, що контакти її мобільного телефону були зламані.