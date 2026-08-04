Премьер Британии ушел в отпуск через две недели после вступления в должность

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем ушел в отпуск только через две недели после вступления в должность. Его политические оппоненты не скрывают своего негодования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Согласно данным СМИ, Бернем решился на такой шаг после уговоров своих помощников.

Они уверяли британского лидера, что после изнурительной кампании на довыборах в Мейкерфилде и подготовки к вступлению в должность премьер-министра ему необходимо отдохнуть.

На Даунинг-стрит до сих пор не спешат раскрывать, куда Бернем отправился на семейный отпуск.

В то же время известно, что его будут сопровождать личные охранники.

"Правительство продолжает работать в обычном режиме: премьер-министр остается на связи с чиновниками, проводит совещания и получает регулярные отчеты по правительственным делам", - заявил официальный представитель Бернема.

Как стало известно СМИ, первый государственный секретарь Луиза Хэй будет самим высоким по рангу членом правительства, который официально будет работать на этой неделе. Несмотря на это, она не будет исполнять обязанности премьер-министра.

На преждевременный отпуск Бернема сразу отреагировал глава партии Reform UK Ли Андерсон.

"Пробыв в должности всего две недели, Энди Бернем уже устал. После того, как он отказался от ряда обещаний, на которые не было выделено средств, и допустил, чтобы более 2 000 нелегальных мигрантов проникли в нашу страну, он сбежал за границу развлекаться", - заявил Андерсон.