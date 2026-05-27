RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Премьер Болгарии сделал громкое заявление о войне в Украине и РФ

17:55 27.05.2026 Ср
3 мин
Европейские государства на протяжении длительного времени придерживались пассивной, выжидательной линии поведения
aimg Анастасия Никончук
Фото: война в Украине (ГСЧС)

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией по завершению войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Читайте также: Европа спорит, полагаться ли дальше на американское оружие, - Politico

В Софии считают, что Европа опоздала с инициативой

Румен Радев выступил с заявлением в Париже на фоне дискуссий внутри Евросоюза о возможности прямого диалога с Кремлем.

Болгарский премьер подчеркнул, что ЕС необходима "реальная смена" подходов к войне в Украине и будущим переговорам.

"Я был бы рад, если бы Европа наконец согласилась начать переговоры с Россией; не просто начать – Европа должна была бы быть лидером в этих переговорах. Это важная миссия Европы", – сказал премьер-министр журналистам.

По мнению Радева, европейские страны слишком долго занимали выжидательную позицию, в то время как дипломатический процесс постепенно зашел в тупик.

Мирные переговоры столкнулись с трудностями

Переговоры, инициированные Соединенными Штатами, фактически остановились на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и войны в Иране, которая отвлекла внимание президента США Дональда Трампа.

Одновременно Россия продолжает настаивать на выполнении своих ключевых требований, включая полный контроль над Донбассом.

На этом фоне в Европе усиливаются разговоры о необходимости более активного участия ЕС в дипломатических контактах.

Европейские государства также продолжают нести значительную часть финансовой и военной поддержки Украины.

Радев вновь выступил с критикой политики ЕС

Румен Радев, который ранее занимал пост президента Болгарии, неоднократно подвергался критике из-за заявлений, которые в Европе называли благоприятными для Кремля.

В частности, он выступал против ужесточения санкций в отношении России и призывал к прекращению огня.

Во время визита во Францию болгарский премьер также заявил, что его беспокоит стремление Европы добиться победы над Россией исключительно с помощью обычного вооружения.

"Меня лично тревожит желание Европы добиться победы над крупнейшей ядерной державой с помощью обычного оружия, не имея возможности перехватывать и противодействовать современной гиперзвуковой оружейной системе России", – заявил Радев перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Европе все чаще говорят о контактах с Москвой

В последние месяцы в странах ЕС все чаще звучат призывы к возобновлению переговоров с Россией.

Ранее советник президента Франции Эммануэля Макрона уже посещал Москву для встреч с российскими чиновниками.

Президент Финляндии Александер Стубб также заявлял, что время для диалога с Россией постепенно приближается, хотя конкретные сроки начала переговоров пока остаются неизвестными.

Напоминаем, что Украина совместно с рядом государств-партнеров запускает производство беспилотных летательных аппаратов за пределами своей территории. В число стран, задействованных в таких проектах, входят Норвегия, Нидерланды, Румыния, Германия и ряд других участников, которые присоединились к развитию совместных оборонных инициатив.

Отметим, что Соединенные Штаты рассматривают возможность существенного уменьшения своего участия в военных структурах НАТО и намерены передать большую часть ответственности за оборону Европы европейским союзникам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеЕвросоюзРоссийская ФедерацияМирные переговоры