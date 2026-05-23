Европа спорит, полагаться ли дальше на американское оружие, - Politico

На форуме GLOBSEC в Праге европейские лидеры искали, как сохранить дееспособность НАТО, когда США при Трампе стали для альянса источником неопределенности. Главный вопрос - стоит ли Европе и дальше полагаться на американское оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO .

Шок в Варшаве

Толчком к дискуссии стала реакция Трампа на ситуацию с развертыванием американских войск в Польше.

Министр обороны США Пит Хегсет неожиданно отменил запланированное развертывание 4 тысяч военнослужащих, после чего Трамп еще раз изменил позицию сообщением в Truth Social.

По данным дипломатической депеши США, которую получило POLITICO, противоречивые сигналы из Вашингтона вызвали в Польше "значительный политический и психологический шок".

Польские чиновники назвали сообщения из Вашингтона хаотичными. Государственный секретарь президента Польши Марцин Пшидач отметил, что Польша относится к тем странам, которые достигают расходов на оборону в 5% ВВП.

Варшава долгое время придерживалась курса на поддержку США: покупала американское оружие на десятки миллиардов долларов и воздерживалась от критики действий Вашингтона. Несмотря на это стабильных гарантий от США она не получила.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что проблема не столько в выводе войск, сколько в отсутствии информации.

По его словам, ранее союзников информировали об изменениях численности американских войск, тогда как решение по Польше приняли без координации с НАТО.

Свое или американское оружие

Дискуссию продолжил вопрос правил оборонных закупок ЕС. Министр обороны Швеции Пол Йонсон предостерег от введения "европейской преференции" в этих правилах.

"Иногда это может быть оружие от европейцев, иногда от американцев, или же где-то из Азии", - сказал он, подчеркнув, что главная задача - обеспечить военных вооружением.

Другие страны ищут баланс между собственной промышленностью и сотрудничеством с США. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою отметила, что локализация производства и инвестиции в рабочие места внутри страны важны, однако Бухарест хочет сохранить пространство для сотрудничества с Вашингтоном.

По ее словам, план закупок Румынии включает более 2 млрд долларов американского оборудования.

Что будет в Анкаре

Германия работает с партнерами над созданием, как выразился министр иностранных дел Иоганн Вадефуль, нового потенциала обороны для Европы. В то же время он признал, что США все больше сосредотачиваются на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что вопрос, как совместить внутренние интересы европейских стран с необходимостью удержать США в альянсе, станет одной из главных тем саммита НАТО в Анкаре в июле.