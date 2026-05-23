Европа спорит, полагаться ли дальше на американское оружие, - Politico
На форуме GLOBSEC в Праге европейские лидеры искали, как сохранить дееспособность НАТО, когда США при Трампе стали для альянса источником неопределенности. Главный вопрос - стоит ли Европе и дальше полагаться на американское оружие.
Шок в Варшаве
Толчком к дискуссии стала реакция Трампа на ситуацию с развертыванием американских войск в Польше.
Министр обороны США Пит Хегсет неожиданно отменил запланированное развертывание 4 тысяч военнослужащих, после чего Трамп еще раз изменил позицию сообщением в Truth Social.
По данным дипломатической депеши США, которую получило POLITICO, противоречивые сигналы из Вашингтона вызвали в Польше "значительный политический и психологический шок".
Польские чиновники назвали сообщения из Вашингтона хаотичными. Государственный секретарь президента Польши Марцин Пшидач отметил, что Польша относится к тем странам, которые достигают расходов на оборону в 5% ВВП.
Варшава долгое время придерживалась курса на поддержку США: покупала американское оружие на десятки миллиардов долларов и воздерживалась от критики действий Вашингтона. Несмотря на это стабильных гарантий от США она не получила.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что проблема не столько в выводе войск, сколько в отсутствии информации.
По его словам, ранее союзников информировали об изменениях численности американских войск, тогда как решение по Польше приняли без координации с НАТО.
Свое или американское оружие
Дискуссию продолжил вопрос правил оборонных закупок ЕС. Министр обороны Швеции Пол Йонсон предостерег от введения "европейской преференции" в этих правилах.
"Иногда это может быть оружие от европейцев, иногда от американцев, или же где-то из Азии", - сказал он, подчеркнув, что главная задача - обеспечить военных вооружением.
Другие страны ищут баланс между собственной промышленностью и сотрудничеством с США. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою отметила, что локализация производства и инвестиции в рабочие места внутри страны важны, однако Бухарест хочет сохранить пространство для сотрудничества с Вашингтоном.
По ее словам, план закупок Румынии включает более 2 млрд долларов американского оборудования.
Что будет в Анкаре
Германия работает с партнерами над созданием, как выразился министр иностранных дел Иоганн Вадефуль, нового потенциала обороны для Европы. В то же время он признал, что США все больше сосредотачиваются на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе.
Ожидается, что вопрос, как совместить внутренние интересы европейских стран с необходимостью удержать США в альянсе, станет одной из главных тем саммита НАТО в Анкаре в июле.
Напомним, в середине мая армия США неожиданно отменила развертываниев Польше более 4 тысяч военнослужащих 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии вместе с техникой.
Часть солдат на тот момент уже находилась в стране. В Пентагоне настаивали, что решение не было внезапным, а стало результатом комплексного процесса, и связали его с дефицитом бюджета армии США.
Впоследствии, в ситуацию вмешался Трамп. Во время телефонного разговора президент спросил Хегсета, почему развертывание отменили, и заявил, что США не должны плохо относиться к Польше как к союзнику.
Вскоре Трамп объявил о намерении все же отправить в Польшу войска, на этот раз 5 тысяч.