Европа спорит, полагаться ли дальше на американское оружие, - Politico

21:00 23.05.2026 Сб
3 мин
Польша выполнила все требования США, но гарантий поддержки так и не получила
aimg Валерия Абабина
Европа спорит, полагаться ли дальше на американское оружие, - Politico Фото: Президент США Дональд Трамп (flickr.com)
На форуме GLOBSEC в Праге европейские лидеры искали, как сохранить дееспособность НАТО, когда США при Трампе стали для альянса источником неопределенности. Главный вопрос - стоит ли Европе и дальше полагаться на американское оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO.

Шок в Варшаве

Толчком к дискуссии стала реакция Трампа на ситуацию с развертыванием американских войск в Польше.

Министр обороны США Пит Хегсет неожиданно отменил запланированное развертывание 4 тысяч военнослужащих, после чего Трамп еще раз изменил позицию сообщением в Truth Social.

По данным дипломатической депеши США, которую получило POLITICO, противоречивые сигналы из Вашингтона вызвали в Польше "значительный политический и психологический шок".

Польские чиновники назвали сообщения из Вашингтона хаотичными. Государственный секретарь президента Польши Марцин Пшидач отметил, что Польша относится к тем странам, которые достигают расходов на оборону в 5% ВВП.

Варшава долгое время придерживалась курса на поддержку США: покупала американское оружие на десятки миллиардов долларов и воздерживалась от критики действий Вашингтона. Несмотря на это стабильных гарантий от США она не получила.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что проблема не столько в выводе войск, сколько в отсутствии информации.

По его словам, ранее союзников информировали об изменениях численности американских войск, тогда как решение по Польше приняли без координации с НАТО.

Свое или американское оружие

Дискуссию продолжил вопрос правил оборонных закупок ЕС. Министр обороны Швеции Пол Йонсон предостерег от введения "европейской преференции" в этих правилах.

"Иногда это может быть оружие от европейцев, иногда от американцев, или же где-то из Азии", - сказал он, подчеркнув, что главная задача - обеспечить военных вооружением.

Другие страны ищут баланс между собственной промышленностью и сотрудничеством с США. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою отметила, что локализация производства и инвестиции в рабочие места внутри страны важны, однако Бухарест хочет сохранить пространство для сотрудничества с Вашингтоном.

По ее словам, план закупок Румынии включает более 2 млрд долларов американского оборудования.

Что будет в Анкаре

Германия работает с партнерами над созданием, как выразился министр иностранных дел Иоганн Вадефуль, нового потенциала обороны для Европы. В то же время он признал, что США все больше сосредотачиваются на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что вопрос, как совместить внутренние интересы европейских стран с необходимостью удержать США в альянсе, станет одной из главных тем саммита НАТО в Анкаре в июле.

Напомним, в середине мая армия США неожиданно отменила развертываниев Польше более 4 тысяч военнослужащих 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии вместе с техникой.

Часть солдат на тот момент уже находилась в стране. В Пентагоне настаивали, что решение не было внезапным, а стало результатом комплексного процесса, и связали его с дефицитом бюджета армии США.

Впоследствии, в ситуацию вмешался Трамп. Во время телефонного разговора президент спросил Хегсета, почему развертывание отменили, и заявил, что США не должны плохо относиться к Польше как к союзнику.

Вскоре Трамп объявил о намерении все же отправить в Польшу войска, на этот раз 5 тысяч.

