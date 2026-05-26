Европа такого не ожидала. США готовят радикальное сокращение участия в НАТО, - Spiegel

США планируют радикально сократить свой военный вклад в НАТО и переложить значительную часть обороны Европы на европейских союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По информации издания, в конце прошлой недели представитель министра обороны США Пита Гегсета провел в штаб-квартире НАТО закрытый брифинг для высокопоставленных чиновников Альянса.

Во время встречи американская сторона сообщила о намерении резко сократить часть своих военных ресурсов в рамках "модели сил НАТО", созданной после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Речь идет об истребителях, стратегических бомбардировщиках, военных кораблях, подводных лодках, беспилотниках и самолетах-заправщиках.

По данным Spiegel, США планируют сократить вклад истребителей примерно на треть, а также значительно уменьшить количество стратегических бомбардировщиков в системе Альянса. Кроме того, Вашингтон больше не хочет предоставлять НАТО подводные лодки, а участие в обеспечении эсминцами и беспилотниками также планируют урезать.

Европа не готова быстро заменить США

В Брюсселе такие планы стали неприятной неожиданностью. Европейские дипломаты ожидали, что речь пойдет лишь о постепенной корректировке американского участия, однако масштабы озвученных изменений оказались значительно серьезнее.

Особое беспокойство вызывает то, что часть американских возможностей Европа пока не способна быстро компенсировать.

Компенсацию по истребителям можно было бы обеспечить, например, за счет текущих поставок самолетов типа F-35 европейским партнерам по Альянсу. Бундесвер должен получить первые самолеты в США в следующем году. Польша только что получила первые три F-35.

Зато европейские страны не имеют стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Также будет сложно быстро заменить американские авианосцы, которые до сих пор входили в "модель сил НАТО" на случай большого кризиса.

Вашингтон перекладывает оборону Европы на союзников

В то же время США дали понять союзникам, что не отказываются от ядерного сдерживания в Европе. Но конвенциональную оборону континента Вашингтон хочет все больше перекладывать именно на европейские государства.

По данным издания, американская сторона прямо призвала союзников как можно быстрее закрывать будущие пробелы собственными силами.

Некоторые участники закрытой встречи восприняли эти сигналы как косвенную угрозу.

Зато в США объясняют свои действия изменением глобальной ситуации с безопасностью. Вашингтон считает, что Европа уже достаточно усилила оборонные расходы и способна взять на себя больше ответственности.

В НАТО заговорили о "поворотном моменте"

Spiegel пишет, что в администрации Трампа уже несколько месяцев продвигают концепцию так называемого "НАТО 3.0". Ее суть заключается в том, что европейские союзники должны максимально быстро взять на себя почти всю конвенционную оборону континента.

В НАТО эти изменения уже называют потенциальным "поворотным моментом" для Альянса.

По данным издания, до начала июня европейские страны должны подготовить конкретные предложения, кто и каким образом сможет компенсировать сокращение американского участия.

Вашингтон рассчитывает представить новую систему распределения нагрузки уже на саммите НАТО в Анкаре в июле.