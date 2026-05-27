Прем'єр Болгарії зробив гучну заяву про війну в Україні та РФ

У Софії вважають, що Європа запізнилася з ініціативою

Румен Радев виступив із заявою в Парижі на тлі дискусій усередині Євросоюзу про можливість прямого діалогу з Кремлем.

Болгарський прем'єр підкреслив, що ЄС необхідна "реальна зміна" підходів до війни в Україні та майбутніх переговорів.

"Я був би радий, якби Європа нарешті погодилася почати переговори з Росією; не просто почати - Європа мала б бути лідером у цих переговорах. Це важлива місія Європи", - сказав прем'єр-міністр журналістам.

На думку Радєва, європейські країни занадто довго займали вичікувальну позицію, тоді як дипломатичний процес поступово зайшов у глухий кут.

Мирні переговори зіткнулися з труднощами

Переговори, ініційовані Сполученими Штатами, фактично зупинилися на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та війни в Ірані, яка відволікла увагу президента США Дональда Трампа.

Водночас Росія продовжує наполягати на виконанні своїх ключових вимог, включно з повним контролем над Донбасом.

На цьому тлі в Європі посилюються розмови про необхідність більш активної участі ЄС у дипломатичних контактах.

Європейські держави також продовжують нести значну частину фінансової та військової підтримки України.

Радев знову виступив із критикою політики ЄС

Румен Радєв, який раніше обіймав посаду президента Болгарії, неодноразово піддавався критиці через заяви, які в Європі називали сприятливими для Кремля.

Зокрема, він виступав проти посилення санкцій щодо Росії і закликав до припинення вогню.

Під час візиту до Франції болгарський прем'єр також заявив, що його турбує прагнення Європи домогтися перемоги над Росією виключно за допомогою звичайного озброєння.

"Мене особисто турбує бажання Європи домогтися перемоги над найбільшою ядерною державою за допомогою звичайної зброї, не маючи можливості перехоплювати і протидіяти сучасній гіперзвуковій збройовій системі Росії", - заявив Радєв перед зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном.

У Європі все частіше говорять про контакти з Москвою

Останніми місяцями в країнах ЄС дедалі частіше лунають заклики до відновлення переговорів із Росією.

Раніше радник президента Франції Еммануеля Макрона вже відвідував Москву для зустрічей з російськими чиновниками.

Президент Фінляндії Александер Стубб також заявляв, що час для діалогу з Росією поступово наближається, хоча конкретні терміни початку переговорів поки залишаються невідомими.