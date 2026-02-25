Представитель США назвала страны, которые помогают России вести войну в Украине

Соответствующее заявление прозвучало во время заседания Совета Безопасности.

Во время выступления дипломат заявила, что ряд государств оказывает Москве помощь, которая способствует продолжению войны. По ее словам, речь идет о Китае, Северной Кореи, Иране и Кубе.

По ее словам, поддержка со стороны третьих стран остается одной из причин, по которым конфликт продолжается, несмотря на значительные потери России.

"Имейте в виду, президент (Дональд) Трамп стремится к миру, и его действия, публичные заявления и миссия глобального лидера четко показывают его решимость прекратить резню", – отметила Брюс, добавив, "что одной из причин, по которой конфликт и дальше обостряется, несмотря на потрясающие потери, которые уже несет Россия".

Отдельное заявление о роли Китая

Брюс отдельно остановилась на роли Китая и заявила, что он остается ключевым поставщиком для российской военной промышленности.

"Китай остается решающим поставщиком российской военной промышленности… – заявила Брюс. – Если Китай действительно хочет мира, он должен немедленно прекратить экспорт товаров двойного назначения и перестать покупать российскую нефть".

Обвинения в поставках оружия

Также дипломат заявила, что Северная Корея поставляет России боеприпасы и баллистические ракеты, а также направляет своих военных. По ее словам, Иран передает дроны и технологии для их производства.

Кроме того, как отметила Брюс, в 2025 году Куба также начала предоставлять России военные кадры и заключила новые оборонные соглашения с Москвой и Минском.

Призыв остановить поддержку войны

"Соединенные Штаты призывают все государства-члены ООН прекратить любую поддержку, позволяющую продолжать эту ужасную войну, которая наносит разрушительный вред людям и угрожает миру и безопасности в мире", – подчеркнула она.

Она также подчеркнула, что завершение конфликта возможно только дипломатическим путем.

"Мы еще раз призываем обе стороны продолжать переговоры и в духе гибкости, компромисса и обязанности защищать и беречь жизнь своих граждан, положить конец этой варварской войне раз и навсегда", – заявила заместитель постпреда.