Представник США назвала країни, які допомагають Росії вести війну в Україні

Відповідна заява прозвучала під час засідання Ради Безпеки.

Під час виступу дипломат заявила, що низка держав надає Москві допомогу, яка сприяє продовженню війни. За її словами, йдеться про Китай, Північну Корею, Іран та Кубу.

За її словами, підтримка з боку третіх країн залишається однією з причин, через які конфлікт триває, незважаючи на значні втрати Росії.

"Майте на увазі, президент (Дональд) Трамп прагне миру, і його дії, публічні заяви та місія глобального лідера чітко показують його рішучість припинити різанину", - зазначила Брюс, додавши, "що це є однією з причин, з яких конфлікт і надалі загострюється, незважаючи на приголомшливі втрати, яких уже зазнає Росія".

Окрема заява про роль Китаю

Брюс окремо зупинилася на ролі Китаю і заявила, що він залишається ключовим постачальником для російської військової промисловості.

"Китай залишається вирішальним постачальником російської військової промисловості... - заявила Брюс. - Якщо Китай дійсно хоче миру, він повинен негайно припинити експорт товарів подвійного призначення і перестати купувати російську нафту".

Звинувачення в постачанні зброї

Також дипломат заявила, що Північна Корея постачає Росії боєприпаси і балістичні ракети, а також направляє своїх військових. За її словами, Іран передає дрони і технології для їхнього виробництва.

Крім того, як зазначила Брюс, у 2025 році Куба також почала надавати Росії військові кадри та уклала нові оборонні угоди з Москвою і Мінськом.

Заклик зупинити підтримку війни

"Сполучені Штати закликають усі держави-члени ООН припинити будь-яку підтримку, яка дає змогу продовжувати цю жахливу війну, що завдає руйнівної шкоди людям і загрожує миру та безпеці у світі", - наголосила вона.

Вона також підкреслила, що завершення конфлікту можливе тільки дипломатичним шляхом.

"Ми вкотре закликаємо обидві сторони продовжувати переговори і в дусі гнучкості, компромісу та обов'язку захищати і берегти життя своїх громадян, покласти край цій варварській війні раз і назавжди", - заявила заступниця постпреда.