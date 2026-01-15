Украина в этом году будет представлена в Давосе на самом высоком уровне, - Сибига

Украина в этом году обязательно примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Украинская делегация будет представлена там на самом высоком уровне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Албании, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Фокус, безусловно, будет на восстановлении Украины, защите нашей энергетики, безопасности и гарантиях безопасности", - отметил Сибига. При этом министр не ответил, будут ли на форуме в Давосе подписывать соглашение о восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов, которое могут подписать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Но сообщил, что встречи с американскими партнерами запланированы. "Сейчас мы находимся в контакте, чтобы финализировать формат и результаты, наработанные с американской стороной", - добавил он.