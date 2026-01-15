ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина в этом году будет представлена в Давосе на самом высоком уровне, - Сибига

Украина, Четверг 15 января 2026 14:03
UA EN RU
Украина в этом году будет представлена в Давосе на самом высоком уровне, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елена Чернякова, Антон Корж

Украина в этом году обязательно примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Украинская делегация будет представлена там на самом высоком уровне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Албании, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Фокус, безусловно, будет на восстановлении Украины, защите нашей энергетики, безопасности и гарантиях безопасности", - отметил Сибига.

При этом министр не ответил, будут ли на форуме в Давосе подписывать соглашение о восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов, которое могут подписать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Но сообщил, что встречи с американскими партнерами запланированы.

"Сейчас мы находимся в контакте, чтобы финализировать формат и результаты, наработанные с американской стороной", - добавил он.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут подписать в конце января соглашение о послевоенном восстановлении Украины, общая сумма которого составит 800 млрд долларов.

Источники СМИ уверяли, что Зеленский и Трамп подпишут соглашение на Всемирном экономическом форуме, который состоится 19-23 января в Давосе. План рассчитан на 10 лет, он предусматривает восстановление Украины после войны и перезапуск ее экономики.

Зеленский 30 декабря 2025 года подтверждал, что во время визита в Вашингтон обсуждал с Трампом план восстановления. Но он ничего не говорил о возможных датах его подписания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Давос Андрей Сибига
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП