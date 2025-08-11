ua en ru
Представитель МАГАТЭ посетит Иран, но Тегеран не разрешит ядерные инспекции

Понедельник 11 августа 2025 03:29
Представитель МАГАТЭ посетит Иран, но Тегеран не разрешит ядерные инспекции Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Тегеран посетит заместитель гендиректора МАГАТЭ для переговоров о дальнейшем сотрудничестве. Однако его визит на ядерные объекты страны не запланирован.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в Telegram и агентство Reuters.

По его словам, в понедельник, 11 августа, в Тегеране состоятся переговоры с МАГАТЭ для определения дальнейших рамок сотрудничества.

"Заместитель генерального директора Рафаэля Гросси завтра (11 августа. - ред.) прибудет в Тегеран, но до достижения договоренности о рамках сотрудничества не планируется посещение никаких ядерных объектов. Мы еще не пришли к новому соглашению, и сотрудничество не начнется", - заявил Арагчи.

По словам министра, Иран уже предоставил МАГАТЭ необходимые объяснения относительно новой рамки двустороннего сотрудничества, учитывая закон, принятый в конце июня парламентом страны и Конституционным советом о приостановлении сотрудничества с Агентством.

Ранее полуофициальное информационное агентство Fars сообщило, что Иран посетит заместитель гендиректора МАГАТЭ и глава Департамента гарантий Массимо Апаро.

Приостановление сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

В конце июня американская авиация поразила несколько труднодоступных объектов ядерной программы Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. В частности, были атакованы места расположения центрифуг для обогащения урана.

После операции в США заявили о полном уничтожении иранской ядерной программы.

В ответ 25 июня парламент Ирана утвердил законопроект о прекращении сотрудничества страны с МАГАТЭ. Иран будет следовать этому решению, пока не будет обеспечена безопасность его ядерных объектов и ученых.

Кроме того, Тегеран заявил о намерении выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В конце июля СМИ сообщили, что Иран посетит делегация международных инспекторов МАГАТЭ.

