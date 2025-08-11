Представитель МАГАТЭ посетит Иран, но Тегеран не разрешит ядерные инспекции

Тегеран посетит заместитель гендиректора МАГАТЭ для переговоров о дальнейшем сотрудничестве. Однако его визит на ядерные объекты страны не запланирован.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в Telegram и агентство Reuters .

По его словам, в понедельник, 11 августа, в Тегеране состоятся переговоры с МАГАТЭ для определения дальнейших рамок сотрудничества.

"Заместитель генерального директора Рафаэля Гросси завтра (11 августа. - ред.) прибудет в Тегеран, но до достижения договоренности о рамках сотрудничества не планируется посещение никаких ядерных объектов. Мы еще не пришли к новому соглашению, и сотрудничество не начнется", - заявил Арагчи.

По словам министра, Иран уже предоставил МАГАТЭ необходимые объяснения относительно новой рамки двустороннего сотрудничества, учитывая закон, принятый в конце июня парламентом страны и Конституционным советом о приостановлении сотрудничества с Агентством.

Ранее полуофициальное информационное агентство Fars сообщило, что Иран посетит заместитель гендиректора МАГАТЭ и глава Департамента гарантий Массимо Апаро.