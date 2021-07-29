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Український боксер Хижняк вийшов в 1/8 фіналу Олімпіади в Токіо

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Четвер 29 липня 2021 08:53
Український боксер Хижняк вийшов в 1/8 фіналу Олімпіади в Токіо Фото: боксер Олександр Хижняк (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Українець Олександр Хижняк вийшов в 1/8 боксерського турніру Олімпійських ігор. Він здолав представника Японії Юіто Морівакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

Хижняк успішно провів свій перший бій на олімпійському турнірі.

"Полтавський боксер вийшов на "Кокугікан арену" в Токіо проти представника країни-господаря турніру Юіто Морівакі.Судді високо оцінили майстерність нашого співвітчизника та віддали абсолютну перевагу саме йому. 5:0 на користь українця", - йдеться в повідомленні.

В 1/4 фіналу Олімпіади Хижняк зустрінеться із 21-річним домініканським бійцем Еурі Седеньо. Поєдинок відбудеться 1 серпня о 06:18 ранку за київським часом.

Раніше українська боксерка Анна Лисенко виграла перший бій на Олімпійських іграх-2020 та пройшла в 1/4 фіналу.

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