Український боксер Хижняк вийшов в 1/8 фіналу Олімпіади в Токіо
Українець Олександр Хижняк вийшов в 1/8 боксерського турніру Олімпійських ігор. Він здолав представника Японії Юіто Морівакі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.
Хижняк успішно провів свій перший бій на олімпійському турнірі.
"Полтавський боксер вийшов на "Кокугікан арену" в Токіо проти представника країни-господаря турніру Юіто Морівакі.Судді високо оцінили майстерність нашого співвітчизника та віддали абсолютну перевагу саме йому. 5:0 на користь українця", - йдеться в повідомленні.
В 1/4 фіналу Олімпіади Хижняк зустрінеться із 21-річним домініканським бійцем Еурі Седеньо. Поєдинок відбудеться 1 серпня о 06:18 ранку за київським часом.
Раніше українська боксерка Анна Лисенко виграла перший бій на Олімпійських іграх-2020 та пройшла в 1/4 фіналу.