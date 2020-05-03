ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Представники малого бізнесу влаштували акцію протесту на Майдані

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 12:08
Представники малого бізнесу влаштували акцію протесту на Майдані
Фото: мітинг підприємців на Майдані (РБК-Україна)

Демонстранти вимагають дозволити роботу малого бізнесу на карантині

У Києві на Майдані незалежності представники малого бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити роботу на період карантину. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

В акції взяли участь підприємці з різних регіонів України - Львів, Харків, Чернігів, Вінниця, Мукачево, Хмельницької області. Демонстранти вимагають дозволити роботу малому бізнесу, а також виступили за спрощену систему оподаткування для підприємців.

Всі учасники акції були в масках, а також дотримувалися дистанції.

Нагадаємо, 1 травня, представники малого бізнесу вийшли на акцію протесту у Львові проти карантинних обмежень, введених у зв'язку зі спалахом коронавіруса. Протест проходив з дотриманням карантинних обмежень.

Фото: мітинг на Майдані (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відзначимо, 30 квітня в Києві під будівлею Кабінету міністрів поновилися антикарантинные протести. Десятки підприємців прийшли під Кабмін з вимогою послабити карантинні заходи. Акція проходила спокійно, без сутичок з правоохоронцями.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на протести і попросив не виходити на масові акції, оскільки це може привести до різкого стрибка захворюваності COVID-19. Він також підкреслив, що карантин буде слабшати, але тільки якщо кількість хворих не буде рости.

Ослаблення карантину в Черкасах: поліція почала перевірку на порушення санітарних норм У Харкові побили журналіста після скарги в поліцію на порушення карантину
Новини України КиївпротесткарантинМайдан Независимости
News
On Top