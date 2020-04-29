ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шмигаль просить не закликати до протестів проти карантину

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 13:33
Шмигаль просить не закликати до протестів проти карантину
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль вважає, що через протести в Україні буде стрибок захворюваності

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить політичні сили не закликати протестів проти карантину в Україні. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, акції протесту можуть привести до різкого стрибка захворюваності на коронавірус.

"Прошу зараз не маніпулювати цими речами, не закликати українців до протестів, скупчень. Ми отримаємо просто наступний етап зростання захворюваності ... Карантин однозначно буде слабшати, але тільки якщо кількість хворих не буде збільшуватися", - заявив Шмигаль.

Він також уточнив, що заклики достроково вийти з карантину піддають українців небезпеці.

"Минулого тижня ми представили дорожню карту щодо виходу з карантину і на першому етапі плануємо відкрити парки, сквери, магазини торгівлі непродовольчими товарами, обслуговування на винос в кав'ярнях і кафе. Швидкість послаблення по інших об'єктах буде залежати від епідеміологічної ситуації", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд прийме ряд рішень щодо пом'якшення карантину з 11 травня наступного тижня.

Також стало відомо, що відкриття продовольчих ринків в Україні буде містити певні умови, спрямовані на стримування поширення COVID-19.

Кабмін прийме рішення про відкриття ринків з певними умовами, - Шмигаль
Новини України протесткарантинДенис Шмигаль
News
On Top