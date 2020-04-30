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Під Кабміном поновилися протести

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 12:49
Під Кабміном поновилися протести
Фото: протести під Кабміном (РБК-Україна)

Під будівлею уряду тривають вимоги послабити карантин

Сьогодні, 30 квітня, під будівлею Кабінету міністрів поновилися акції протесту з вимогою послабити карантин в Україні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Зокрема, триває акція підприємців з вимогою послабити карантинні заходи. На протесті присутні кілька десятків представників малого та середнього бізнесу, акція проходить спокійно, без перекриття доріг.

Фото: протести під Кабміном (РБК-Україна)

Нагадаємо, вчора представники бізнесу влаштували акцію протесту під Кабміном з вимогою послабити карантин. В акції взяли участь близько 500 людей, вони частково перекрили машинами вулицю Грушевського, через що поліція викликала евакуатори. Акція супроводжувалася конфліктами між протестувальниками та правоохоронцями, в тому числі стався інцидент з нападом патрульного на журналіста одного з телеканалів.

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на протести і попросив не виходити на масові акції, оскільки це може привести до різкого стрибка захворюваності на COVID-19. Він також підкреслив, що карантин буде слабшати, але тільки якщо кількість хворих не буде зростати.

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