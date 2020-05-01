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У Львові протестували представники малого бізнесу

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 16:22
У Львові протестували представники малого бізнесу
Ілюстративне фото (lv.npu.gov.ua)

Протест відбувався з дотриманням карантинних обмежень

У Львові сьогодні, 1 травня, представники малого бізнесу вийшли на акцію протесту проти карантинних обмежень, введених через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За даними агенства, сьогодні десятки підприємців вийшли на вулиці Львова протестуючи проти закриття підприємств під час карантину, адже це спричиняє звільнення працівників та закриття бізнесу.

Протестувальники заявляють, що у них вже закінчилися гроші на оренду приміщень, закупівлю товарів та виплату заробітної плати працівникам. Підприємці висунули місцевій та центральній владі вимоги щодо зняття заборони на діяльність малого та середнього бізнесу за умови гарантування дотримання протиепідемічних вимог.

Також протестувальники вимагають скасувати податки для ФОПів, яким заборонено вести підприємницьку діяльність під час карантину, ввести мораторій на перевірки контролюючими органами та запровадити пільгове кредитування.

Зазначається, що учасники акції дотримувалися карантинних норм, були у масках та знаходилися на відстані один від одного. За протестом спостерігали співробітники поліції.

Нагадаємо, вчора під будівлею Кабінету міністрів у Києві поновилися антикарантинні протести. Десятки підприємців прийшли під Кабмін з вимогою послабити карантинні заходи. Акція проходила спокійно та без сутичок з правоохоронцями.

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Новини України карантинЛьвівпротестпредпринимателиКоронавірус
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