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Представників "Слуги народу" можуть притягнути до відповідальності, - Рябошапка

Новини » Політика    21.10.2019 - 23:06
Представників "Слуги народу" можуть притягнути до відповідальності, - Рябошапка
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Генпрокуратура проводить перевірку щодо переписки одного з депутатів фракції "Слуга народу"

Генпрокурор не виключив притягнення до відповідальності представників правлячої політичної сили. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

"Говорити про те, що на нас тисне президент чи офіс президента. Тим більше, ми бачимо, що органи зараз намагаються працювати незалежно від політичної приналежності. Я не виключаю, що невдовзі ми так само зможемо побачити, що до відповідальності притягуються люди, які є наближеними до правлячої політичної сили", - заявив Рябошапка.

За його словами, генпрокуратура проводить перевірку щодо переписки одного з депутатів фракції "Слуга народу".

"Наприклад, нещодавно відбулась переписка одним з народних депутатів. Я думаю, що невдовзі ми проінформуємо про результати цієї перевірки", - додав він.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України в рамках реформи прокуратури звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від проходження процедури переатестації.

Раніше Руслан Рябошапка заявив, що звільнені раніше прокурори можуть відновитися через недоліки закону "Про очищення влади".

Також РБК-Україна писало, що керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації на посади в Офіс генпрокурора.

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