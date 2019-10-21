ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З ГПУ звільнять всіх прокурорів, які відмовилися від переатестації

Новини » Суспільство    21.10.2019 - 22:21
З ГПУ звільнять всіх прокурорів, які відмовилися від переатестації
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Генеральна прокуратура звільнить 218 прокурорів

Генеральна прокуратура України в рамках реформи прокуратури звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від проходження процедури переатестації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

За повідомленням ГПУ, також будуть звільнені і прокурори, які подали заяви на проходження атестації з порушеннями встановленої форми.

"Вони самостійно відмовилися від атестації для перекладу в офіс Генерального прокурора. В їх число входять також прокурори, які, всупереч закону та порядком проходження прокурорами атестації, подали заяви, які не відповідають встановленій формі. Вони підлягають звільненню відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що близько 96% прокурорів (11 277) подали заявку на атестацію. З них 1082 у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільнені раніше прокурори можуть відновитися через недоліки закону "Про очищення влади". Про це повідомив генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Також РБК-Україна писало, що керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації на посади в Офіс генпрокурора.

У ГПУ створили департамент щодо справ Майдану Кадрові комісії при ГПУ не мають права проводити атестацію прокурорів, - Горбатюк
Новини України ГПУреформипереаттестация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся