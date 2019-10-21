Звільнені прокурори можуть поновитися через недоліки люстрації, - Рябошапка

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Рябошапка також анонсував скорочення кількості прокурорів на 30%

В результаті реформи прокуратури звільнені раніше прокурори можуть поновитися через недоліки закону "Про очищення влади". Про це в інтерв'ю телеканалу ICTV заявив генпрокурор Руслан Рябошапка.

За словами генпрокурора, існує ризик, що через недоліки закону про люстрацію, велика частина звільнених за даним законом прокурорів може поновитися на посадах після рішення Європейського суду з прав людини.

"Через закон про люстрацію велика частина прокурорів була звільнена, але зараз є ризик того, що велика частина з них буде поновлена. Внаслідок рішення Європейського суду з прав людини, в якому було констатовано порушення Україною своїх зобов'язань в рамках Європейської конвенції про права людини", - пояснив він.

Рябошапка наголосив, що для уникнення такої ситуації Верховна рада, в першу чергу, повинна ухвалити рішення про зміни до чинного закону про люстрацію, щоб він відповідав європейським стандартам.

Крім того, за словами генпрокурора, в ході реформи прокуратури та переатестації кількість прокурорів буде зменшено на 25-30 відсотків.

Добрий вечір, ми починаємо програму "Фактів тижня" Опубліковано Факти тижня Неділя, 20 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив про початок реформи прокуратури. Генпрокурор анонсував зменшення кількості прокурорів, а також введення періодичної перевірки доброчесності прокурорів.

Також РБК-Україна писало, що керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк та ще понад 200 прокурорів не були допущені до переатестації на посади в Офіс генпрокурора. За словами Горбатюка, проблема полягає у порушеннях у реформі Генпрокуратури.