Представник Зеленського заявив, що ризику зриву виборiв немає

Довірений представник кандидата у президенти України Володимира Зеленського Сергій Іонушас заявив, що ризику зриву виборiв, у зв'язку із позовом щодо скасування реєстрації кандидата Зеленського, немає. Про це Іонушас заявив у коментарi РБК-Україна.

Зазначимо, станом на 22:00 засідання не розпочалось. Біля зали суду зібрались журналісти та громадські активісти.

"З моєї точки зору, немає ризиків щодо впливу на вибори. В будь-якому випадку, не треба хвилюватись щодо результату розгляду. Є позовна заява і обставини, які викладені в заяві. Суд дасть відповідь на всі питання", - заявив Іонушас.

Зазначимо, у команді кандидата на виборах президента України Володимира Зеленського прокоментували судовий позов і заявили, що на цій стадії виборчого процесу це не є законним.

В свою чергу, позивач Андрій Хілько заявив, що до рішення Верховного суду щодо скасування реєстрації кандидата Зеленського розгляд справи не зможе вплинути на вибори.

Раніше Хілько повідомляв, що позов щодо скасування реєстрації кандидата у президенти України Володимира Зеленського стосується підкупу виборців кандидатом.