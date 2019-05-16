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Коломойський прилетів в Київ, - "Схеми"

Новини » Політика    16.05.2019 - 22:42
Коломойський прилетів в Київ, - "Схеми"
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Олігарх прибув до українскої столиці о 20:00

Український олігарх Ігор Коломойський прилетів до Києва. Про це повідомляє журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач, пише "Радіо Свобода".

Повідомляється, що Коломойський прибув в аеропорт "Бориспіль" о 20-й годині тим же літаком умовної групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT, на якому сьогодні вночі він прилетів із Тель-Авіва в Дніпро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бізнесмен Ігор Коломойський прилетів в Україну після майже дворічної відсутності. За інформацією журналіста, літак, на борту якого перебував Коломойський, прилетів в аеропорт Дніпра з Тель-Авіва в 2:30 ночі в четвер, 16 травня.

Раніше  Коломойський заявив, що готовий відновити свої поїздки в Україну після перемоги Зеленського на виборах. Він пояснив, що проти нього немає кримінальних справ і "не висунута ні одна підозра".

"Я не виїхав з-за Порошенка. Я довго не з'являвся в Україні. Такого раніше не було... Нацбанк подасть на тебе до суду і ти не можеш виїхати", - пояснив Коломойський.

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