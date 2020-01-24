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Представник ОБСЄ відвідає Україну через закон про дезінформацію

Новини » Політика     24.01.2020 - 16:59
Представник ОБСЄ відвідає Україну через закон про дезінформацію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Він відвідає Україну з 4 по 7 лютого, щоб взяти участь в обговоренні з владою законопроекту про боротьбу з дезінформацією

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір з 4 по 7 лютого відвідає Україну через законопроект про дезінформацію. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко Facebook.

За його словами, Дезір готовий взяти участь в обговоренні законопроекту з українською владою і забезпечити його юридичний перегляд, щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ й буде повністю відповідати міжнародним стандартам.

"Фактично, дипломат високого рівня буде працювати з керівництвом Міністерства культури України, щоб воно не штовхала Україну на шлях порушення зобов'язань у сфері свободи ЗМІ", - написав Томіленко.

Він також заявив, що можлива зустріч з керівництвом Комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, яка є автором законопроекту про медіа.

Нагадаємо, раніше Дезір заявив, що розуміє закон у контексті боротьби з російської дезінформацією, але це не повинно робитися за рахунок втручання в роботу ЗМІ.

"Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в контексті нинішнього конфлікту в Україні та навколо неї. Але це не повинно робитися за рахунок свободи засобів масової інформації та втручання держави на утримання засобів масової інформації та організацію журналістської діяльності в країні", - сказав він.

Раніше цей законопроект також розкритикувала Європейська федерація журналістів. В організації вважають, що закон буде використовуватися не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів

РБК-Україна писало, що 17 січня Міністерство культури, молоді і спорту України представило законопроект про дезінформації. Документ спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Законопроект передбачає покарання за поширення недостовірної інформації - від адміністративних штрафів до позбавлення волі.

Законопроект про дезінформацію не передбачає ув'язнення, - міністр В ОБСЄ розкритикували український законопроект про дезінформацію
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