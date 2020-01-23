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В ОБСЄ розкритикували український законопроект про дезінформацію

Новини » Політика     23.01.2020 - 20:59
В ОБСЄ розкритикували український законопроект про дезінформацію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ОБСЄ розуміють закон у контексті боротьби з російської дезінформацією, але це не повинно робитися за рахунок втручання в роботу ЗМІ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір висловив сьогодні занепокоєння з приводу низки положень українського законопроекту про протидію дезінформації, спрямованого на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

Дезір заявив, що розуміє закон у контексті боротьби з російської дезінформацією, але це не повинно робитися коштом втручання в роботу ЗМІ.

"Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в контексті нинішнього конфлікту в Україні та навколо неї. Але це не повинно робитися коштом свободи засобів масової інформації та втручання держави на утримання засобів масової інформації та організацію журналістської діяльності в країні", - сказав він.

Дезір також додав, що він готовий брати участь в обговореннях з владою і провести юридичну експертизу законопроекту, щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ та відповідає міжнародним стандартам.

Нагадаємо, раніше цей законопроект розкритикувала Європейська федерація журналістів. В організації вважають, що закон буде використовуватися не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів.

РБК-Україна писало, що 17 січня Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроект про дезінформацію. Документ спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Законопроект передбачає покарання за поширення недостовірної інформації - від адміністративних штрафів до позбавлення волі.

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