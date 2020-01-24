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Представитель ОБСЕ посетит Украину из-за закона о дезинформации

Новости » Политика     24.01.2020 - 16:59
Представитель ОБСЕ посетит Украину из-за закона о дезинформации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Он посетит Украину с 4 по 7 февраля, чтобы принять участие в обсуждении с властью законопроекта о борьбе с дезинформацией

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир с 4 по 7 февраля посетит Украину из-за законопроекта о дезинформации. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

По его словам, Дезир готов поучаствовать в обсуждении законопроекта с украинским властями и обеспечить его юридический пересмотр, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и будет полностью соответствовать международным стандартам.

"Фактически, дипломат высокого уровня будет работать с руководством Министерства культуры Украины, чтобы оно не толкало Украину на путь нарушения обязательств в сфере свободы СМИ", - написал Томиленко.

Он также заявил, что возможна встреча с руководством Комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, которое является автором законопроекта о медиа.

Напомним, ранее Дезир заявил, что понимает закон в контексте борьбы с российской дезинформацией, но это не должно делаться за счет вмешательства в работу СМИ.

"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание средств массовой информации и организацию журналистской деятельности в стране", - сказал он.

Ранее этот законопроект также раскритиковала Европейская федерация журналистов. В организации считают, что закон будет использоваться не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов

РБК-Украина писало, что 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации. Документ направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает наказание за распространение недостоверной информации - от административных штрафов до лишения свободы.

Законопроект о дезинформации не предусматривает тюремное заключение, - министр В ОБСЕ раскритиковали украинский законопроект о дезинформации
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